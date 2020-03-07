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Дивися повний текст Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52
Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації.
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52
Так ведь к сентябрю экономическая ситуация в Украине ухудшится еще больше,что ж ты тогда обещаешь девочка,где и чему вас только учат?Даже мне чистому технарю и то это понятно,что вы запоете в сентябре ребятки?
Додано: Нед 08 бер, 2020 12:23
У вересні індексація,а у жовтні вибори.Це вже було і не раз.Порушення закону,так а хто на це дивитися
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:34
так увеличение пенсии на 1200 грн. ($45 ?!) до 2023 года произойдет по естественным причинам смертности среди пенсионеров на фоне увеличения пенсионного возраста... тут любой может обещать, хоть власть, хоть оппозиция за пределами корыта... вопрос, что может к тому времени это будет уже не 45 баксов... а 25... или 15... зависит от "эффективности" госуправления
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