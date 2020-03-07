Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації

Додано: Нед 08 бер, 2020 13:34

так увеличение пенсии на 1200 грн. ($45 ?!) до 2023 года произойдет по естественным причинам смертности среди пенсионеров на фоне увеличения пенсионного возраста... тут любой может обещать, хоть власть, хоть оппозиция за пределами корыта... вопрос, что может к тому времени это будет уже не 45 баксов... а 25... или 15... зависит от "эффективности" госуправления

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