RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсії в Україні: чого очікувати
замість обіцяної індексації

Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52

Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть українські ЗМІ.

Дивися повний текст Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93900
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52

Так ведь к сентябрю экономическая ситуация в Украине ухудшится еще больше,что ж ты тогда обещаешь девочка,где и чему вас только учат?Даже мне чистому технарю и то это понятно,что вы запоете в сентябре ребятки?
dr_bois
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:24

Так чего ожидать? о чём статья?
goose444444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:23

У вересні індексація,а у жовтні вибори.Це вже було і не раз.Порушення закону,так а хто на це дивитися
nikolajbabko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:34

так увеличение пенсии на 1200 грн. ($45 ?!) до 2023 года произойдет по естественным причинам смертности среди пенсионеров на фоне увеличения пенсионного возраста... тут любой может обещать, хоть власть, хоть оппозиция за пределами корыта... вопрос, что может к тому времени это будет уже не 45 баксов... а 25... или 15... зависит от "эффективности" госуправления
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 03.02.13
Подякував: 304 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Знизити податкове навантаження": чого бізнес чекає від...
R2 » Нед 08 бер, 2020 13:50
1 10
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 13:50
Tamagoch
Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні
R2 » Суб 07 бер, 2020 23:11
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 23:12
redmax11
Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло
R2 » П'ят 06 бер, 2020 11:48
9 601
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 18:52
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17936)
08.03.2020 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.