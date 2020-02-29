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Пенсії в Україні: чого очікувати
замість обіцяної індексації

Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52

Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть українські ЗМІ.

Дивися повний текст Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:52

Так ведь к сентябрю экономическая ситуация в Украине ухудшится еще больше,что ж ты тогда обещаешь девочка,где и чему вас только учат?Даже мне чистому технарю и то это понятно,что вы запоете в сентябре ребятки?
dr_bois
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:24

Так чего ожидать? о чём статья?
goose444444
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:23

У вересні індексація,а у жовтні вибори.Це вже було і не раз.Порушення закону,так а хто на це дивитися
nikolajbabko
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:34

так увеличение пенсии на 1200 грн. ($45 ?!) до 2023 года произойдет по естественным причинам смертности среди пенсионеров на фоне увеличения пенсионного возраста... тут любой может обещать, хоть власть, хоть оппозиция за пределами корыта... вопрос, что может к тому времени это будет уже не 45 баксов... а 25... или 15... зависит от "эффективности" госуправления
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:26

  goose444444 написав:Так чего ожидать? о чём статья?

По сути, ничего нового. Классика:
министр наконец дала ответ на “социальный” вопрос...: будет ли в марте плановая индексация выплат для большинства украинских пенсионеров? Она заверила, что индексация будет, но только в сентябре.

Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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