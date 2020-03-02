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Пенсії в Україні: чого очікувати замість обіцяної індексації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:09
И опять за детей инвалидов ни слова. Чтобы они так жили.
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esaulenko_natalis
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:26
Себе сотнями тысяч добавляют к зарплатам, а трудягам на пенсии 200 грв. найти не могут - смешно, а вернее очень очень печально от всей этой брехни и беззакония...
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irynahludeyeva
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