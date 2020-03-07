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«Гелендваген» через кілька років
стане електромобілем (фото)

«Гелендваген» через кілька років стане електромобілем (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:56

«Гелендваген» через кілька років стане електромобілем (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі кілька років компанія Mercedes-Benz почне випускати електричну версію свого легендарного позашляховика Mercedes-Benz G-Class. Про це розповів голова концерну Daimler AG Ола Калленіус.

Дивися повний текст «Гелендваген» через кілька років стане електромобілем (фото).
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