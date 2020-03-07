«Гелендваген» через кілька років стане електромобілем (фото)

Додано: Нед 08 бер, 2020 10:56
Вы бы автомобили лучше нормальные делать научились. А то после сотни лет развития ДВС и по сей день без коробки передач обойтись не может. Вам бы самим понравилось, если бы в случае болезни вам костыль позолотой покрывали и прочей ерендой украшали вместо того, чтобы ногу лечить? Что, не понравилось бы? Ну так вы подобным и занимаетесь, только в отношении авто. Дармоеды и паразиты, довели дело до того, что пошли слухи про то, что ДВС электромотора не конкурент. Ну точно, что немцы тупые лузеры, раз этим дело заканчивается