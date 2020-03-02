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ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Експерти екологічної організації Transport&Environment назвали ТОП-5 б/в автомобілів, в яких витрата палива на 50% більше паспортного значення.
Дивися повний текст ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50% більша від паспортної
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