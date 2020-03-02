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ТОП-5 б/в автомобілів, у яких
витрата пального на 50%...

ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:12

ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50%...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти екологічної організації Transport&Environment назвали ТОП-5 б/в автомобілів, в яких витрата палива на 50% більше паспортного значення.

Дивися повний текст ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50% більша від паспортної.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:12

Первое. Материал на первоисточнике от 2015 года.

Второе. На этом же первоисточнике, в 2016 опубликован материале, на счет Peugeot https://www.transportenvironment.org/pr ... -published

Спасиб за внимание :)
Doomckiy
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:49

Реальный расход всегда больше заявленного, особенно на паршивом бензине. К этому пора привыкнуть и не обращать внимания на лживую рекламу.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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