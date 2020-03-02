Експерти екологічної організації Transport&Environment назвали ТОП-5 б/в автомобілів, в яких витрата палива на 50% більше паспортного значення.
Дивися повний текст ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50% більша від паспортної.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:12
ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 б/в автомобілів, у яких витрата пального на 50% більша від паспортної.
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:12
Первое. Материал на первоисточнике от 2015 года.
Второе. На этом же первоисточнике, в 2016 опубликован материале, на счет Peugeot
Спасиб за внимание :)
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:49
Реальный расход всегда больше заявленного, особенно на паршивом бензине. К этому пора привыкнуть и не обращать внимания на лживую рекламу.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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