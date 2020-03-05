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Нові смартфони Xiaomi
перестали включатися після...

Нові смартфони Xiaomi перестали включатися після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:52

Нові смартфони Xiaomi перестали включатися після...

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі новенького флагманського смартфона Xiaomi Mi 10 почали повідомляти про те, що після встановлення останньої бета-версії прошивки MIUI 10 під номером 20.3.4 смартфон перестав включатися.

Дивися повний текст Нові смартфони Xiaomi перестали включатися після оновлення (фото).
R2
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Они вообще тестируют обновления перед выпуском?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:03

Re: Нові смартфони Xiaomi перестали включатися після...

на днях 11 версию ставил,все норм.Робот,10миу это не последняя :D разве шо андрюша 6 :roll:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:38

компании гиганты кладут болт на качество и клиентов после того, как сделали себе имя - там уже другие приоритеты и другие технологии работают.... потому предпочитаю продукты небольших можно сказать почти гаражных производителей... в смартфонах это Umidigi, Leagoo - нет обновлений, нет проблем... главное, брать девайс не дешевле $70
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:51

Re: Нові смартфони Xiaomi перестали включатися після...

Сяоми совсем испортились к сожалению
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