Бізнес очікує від нового уряду зниження тиску на нього, ефективної боротьби з тіньовою економікою та оптимізації роботи митниці.
Дивися повний текст \"Знизити податкове навантаження\": чого бізнес чекає від нового Кабінету Міністрів.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 13:50
"Знизити податкове навантаження": чого бізнес чекає від...
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Дивися повний текст \"Знизити податкове навантаження\": чого бізнес чекає від нового Кабінету Міністрів.
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:50
я смотрю время и деньги тратятся на перезагрузки, а работа когда начнется?
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