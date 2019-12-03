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"Знизити податкове навантаження":
чого бізнес чекає від...

"Знизити податкове навантаження": чого бізнес чекає від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:50

"Знизити податкове навантаження": чого бізнес чекає від...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес очікує від нового уряду зниження тиску на нього, ефективної боротьби з тіньовою економікою та оптимізації роботи митниці.

Дивися повний текст \"Знизити податкове навантаження\": чого бізнес чекає від нового Кабінету Міністрів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:50

я смотрю время и деньги тратятся на перезагрузки, а работа когда начнется?
Tamagoch
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