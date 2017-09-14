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Скільки українців
працюють офіційно

Скільки українців працюють офіційно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:00

Скільки українців працюють офіційно

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно працюють 54% українців. Неофіційно - 18-19%.

Дивися повний текст Скільки українців працюють офіційно.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:18

Re: Скільки українців працюють офіційно

мало.
Работать вредно!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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