Офіційно працюють 54% українців. Неофіційно - 18-19%.
Дивися повний текст Скільки українців працюють офіційно.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 19:00
Скільки українців працюють офіційно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців працюють офіційно.
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:18
Re: Скільки українців працюють офіційно
мало.
Работать вредно!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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