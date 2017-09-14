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Скільки українців
працюють офіційно

Скільки українців працюють офіційно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:00

Скільки українців працюють офіційно

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно працюють 54% українців. Неофіційно - 18-19%.

Дивися повний текст Скільки українців працюють офіційно.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:00

Уже были штрафы по 200т при шоколадных, оформленных работников и 1% не прибавилось, а вот карманы инспекции по труду, ревы, гройсмана и порошенко, думаю, потолстели.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:53

Интересно, а те 5-10% которые работают зарубежом, они в какой группе ?
civ
 
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