Офіційно працюють 54% українців. Неофіційно - 18-19%.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 19:00
Скільки українців працюють офіційно
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Дивися повний текст Скільки українців працюють офіційно.
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:00
Уже были штрафы по 200т при шоколадных, оформленных работников и 1% не прибавилось, а вот карманы инспекции по труду, ревы, гройсмана и порошенко, думаю, потолстели.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:53
Интересно, а те 5-10% которые работают зарубежом, они в какой группе ?
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