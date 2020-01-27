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Лютневі платіжки
за газ об'єднають

Лютневі платіжки за газ об'єднають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26

Лютневі платіжки за газ об'єднають

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26

Просто на одном листочке две РАЗНЫЕ квитанции с разными реквизитами, это никак не одна объединенная квитанция
vill
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