Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26
Лютневі платіжки за газ об'єднають
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26
Просто на одном листочке две РАЗНЫЕ квитанции с разными реквизитами, это никак не одна объединенная квитанция
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:05
Re: Лютневі платіжки за газ об'єднають
Просили убрать платежку вообще, а не объединять или разъединять. Тасуют бумаги, добавляя бабки на отжим.
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