Лютневі платіжки за газ об'єднають

Додано: Нед 08 бер, 2020 22:10

АБОНПЛАТА, ТАРИФИ

На виконання Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. №690 «Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», філія «Інфоксводоканал» з лютого 2020 року буде нараховувати плату за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (особовий рахунок) для послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами в наступних розмірах:



для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких не обладнане вузлами розподільного обліку (лічильниками води), що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 16,69 грн., без ПДВ (20,03 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок;

для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких обладнане одним вузлом розподільного обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 22,10 грн., без ПДВ (26,52 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок;

для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких обладнане двома та більше вузлами розподільного обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 24,84 грн., без ПДВ (29,81 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок.



Живу в Одессе. Посмотрел вчера свою новую платежку за воду, там появилась новая строчка-вообще не знал о таком "сюрпризе", о "радость" появилась в платежке за воду новая строкаОплачивать ее не собираюсь, если буду проходить мимо их абонотдела поинтересуюсь на каком основании они мне вписали эту строку, договор с ними я не подписывал и своего согласия на эту абон. плату не давал.....хотя о чем это якто спрашивает согласия бы*** лохтората в этой стране, как хотят так и вертят, лохторат раз в пять лет наслушавшись лапши от политиканов и их СМИ пропагандосов проголосовал и хватит с него, а то еще обнаглеет лохторат, захочет требовать выполнения предвыборных обещанийлохторат не мамонт, не вымрет, так считают наши власть имущие и политиканы с олигархами с их продажными карманными пропагандос СМИ все последние 30 летА пока, вот что нарыл по данному поводу на сайте водоканалаP.S. и как они раньше до февраля 2020 г. жили и работали в том числе их абонотделы без абон. платы ????? я чет тоже резко захотел быть коммунальным монополистом, да только кто же мне даст им стать