Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26
Лютневі платіжки за газ об'єднають
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26
Просто на одном листочке две РАЗНЫЕ квитанции с разными реквизитами, это никак не одна объединенная квитанция
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:05
Re: Лютневі платіжки за газ об'єднають
Просили убрать платежку вообще, а не объединять или разъединять. Тасуют бумаги, добавляя бабки на отжим.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:37
Открываю сегодня в личном кабинете 104.ua новую платёжку за газ под девизом "Просто зручно!" и вижу что на самом деле это объединённая платёжка за газ за январь и доставку за январь-февраль, которые я благополучно оплатил ещё три недели назад. Правда теперь эти две платёжки на одном листе бумаги, остаётся только разрезать пополам по пунктирной линии и опять два раза заплатить комиссию. Как-бы выводы сделали, отреагировали на критику, но требовали то от них совсем другое-сделать общую платёжку с двумя позициями по оплате: за газ и доставку, и общим итогом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:10
И тут же водоканал ввел плату за абонентское обслуживани
Живу в Одессе. Посмотрел вчера свою новую платежку за воду, там появилась новая строчка-"Абон. плата-26,52 грн." вообще не знал о таком "сюрпризе", о "радость" появилась в платежке за воду новая строка Оплачивать ее не собираюсь, если буду проходить мимо их абонотдела поинтересуюсь на каком основании они мне вписали эту строку, договор с ними я не подписывал и своего согласия на эту абон. плату не давал.....хотя о чем это я кто спрашивает согласия бы*** лохтората в этой стране, как хотят так и вертят, лохторат раз в пять лет наслушавшись лапши от политиканов и их СМИ пропагандосов проголосовал и хватит с него, а то еще обнаглеет лохторат, захочет требовать выполнения предвыборных обещаний лохторат не мамонт, не вымрет, так считают наши власть имущие и политиканы с олигархами с их продажными карманными пропагандос СМИ все последние 30 лет
А пока, вот что нарыл по данному поводу на сайте водоканала
P.S. и как они раньше до февраля 2020 г. жили и работали в том числе их абонотделы без абон. платы ????? я чет тоже резко захотел быть коммунальным монополистом, да только кто же мне даст им стать
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