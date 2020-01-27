Лютневі платіжки за газ об'єднають

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Открываю сегодня в личном кабинете 104.ua новую платёжку за газ под девизом "Просто зручно!" и вижу что на самом деле это объединённая платёжка за газ за январь и доставку за январь-февраль, которые я благополучно оплатил ещё три недели назад. Правда теперь эти две платёжки на одном листе бумаги, остаётся только разрезать пополам по пунктирной линии и опять два раза заплатить комиссию. Как-бы выводы сделали, отреагировали на критику, но требовали то от них совсем другое-сделать общую платёжку с двумя позициями по оплате: за газ и доставку, и общим итогом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Живу в Одессе. Посмотрел вчера новую платежку за воду, там появилась новая строчка-"Абон. плата-26,52 грн." не знал о таком "сюрпризе" о "радость", появилась в платежке за воду новая строка и сумма к оплате
А пока, вот что нарыл по данному поводу на сайте водоканала
АБОНПЛАТА, ТАРИФИ На виконання Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. №690 «Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», філія «Інфоксводоканал» з лютого 2020 року буде нараховувати плату за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (особовий рахунок) для послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами в наступних розмірах:
для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких не обладнане вузлами розподільного обліку (лічильниками води), що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 16,69 грн., без ПДВ (20,03 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок; для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких обладнане одним вузлом розподільного обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 22,10 грн., без ПДВ (26,52 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок; для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких обладнане двома та більше вузлами розподільного обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 24,84 грн., без ПДВ (29,81 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок.
P.S. и как они раньше до февраля 2020 г. жили и работали в том числе их абонотделы без абон. платы я чет тоже резко захотел быть коммунальным монополистом да только кто же мне даст им стать
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 09 бер, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.