Лютневі платіжки за газ об'єднають

Додано: Пон 09 бер, 2020 12:06

ygn написав: Абонплаты вводят, чтобы "уменьшить" основной платеж. Те, кто принял такое решение, хотели 1) показать уменьшение основного платежа; 2)уменьшить субсидию в зимнее время. Пиковый платеж в зимнее время частично перераспределяется на лето, когда субсидию практически никто не получает. Но ведь основные расходы газа, тепла приходятся именно на зимнее время. Почему мы должны платить за доставку в летнее время, когда потребление падает в десятки раз? Потому что олигархи никак не могут накушаться. Абонплаты вводят, чтобы "уменьшить" основной платеж. Те, кто принял такое решение, хотели 1) показать уменьшение основного платежа; 2)уменьшить субсидию в зимнее время. Пиковый платеж в зимнее время частично перераспределяется на лето, когда субсидию практически никто не получает. Но ведь основные расходы газа, тепла приходятся именно на зимнее время. Почему мы должны платить за доставку в летнее время, когда потребление падает в десятки раз? Потому что олигархи никак не могут накушаться.

Ничего не уменьшилось, у меня расход воды 1-2 куба в месяц, а пол года вообще по нолям, где уменьшение, основной платеж за саму воду у меня не уменьшился, а вот абонплата появилась.Я понял бы еще абонплату за подключение к электросетям на содержание сетей, если бы у нас был свободный рынок и десятки конкурирующих между собой поставщиков электроэнергии, выбираете какой вам подходит по тарифам (то что у нас сейчас есть это не рынок для розничного потребителя электроэнергии, и даже не эротика с порнографией, это какой то БДСМ), но водоканал это естественный монополист, не может быть несколько компаний с водозабором с Днестра для Одессы, со своими очистными сооружениями воды и потом стоков канализации, за что тогда водоканалу платить абонплату да еще и такую большуючто бы акционеры инфоксводоканала поимели больше прибылини какого рынка и увеличения конкуренции от этой абонплаты водоканала не появитсяа тариф на воду и так у нас в Одессу уже разделен на тариф поставки х/воды 14,472 грн. и тариф на отведение стоков холодной воды (канализация) 12,252 грн. т.е. фактически они просто тот тариф что был раньше разделили на две строчки, за что платить еще абонплату да еще и такую большую 26,52 грн. в месяц.