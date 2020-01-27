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Лютневі платіжки
за газ об'єднають

Лютневі платіжки за газ об'єднають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26

Лютневі платіжки за газ об'єднають

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
R2
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Просто на одном листочке две РАЗНЫЕ квитанции с разными реквизитами, это никак не одна объединенная квитанция
vill
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:05

Re: Лютневі платіжки за газ об'єднають

Просили убрать платежку вообще, а не объединять или разъединять. Тасуют бумаги, добавляя бабки на отжим.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:37

Открываю сегодня в личном кабинете 104.ua новую платёжку за газ под девизом "Просто зручно!" и вижу что на самом деле это объединённая платёжка за газ за январь и доставку за январь-февраль, которые я благополучно оплатил ещё три недели назад. Правда теперь эти две платёжки на одном листе бумаги, остаётся только разрезать пополам по пунктирной линии и опять два раза заплатить комиссию. Как-бы выводы сделали, отреагировали на критику, но требовали то от них совсем другое-сделать общую платёжку с двумя позициями по оплате: за газ и доставку, и общим итогом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:10

И тут же водоканал ввел плату за абонентское обслуживани

Живу в Одессе. Посмотрел вчера новую платежку за воду, там появилась новая строчка-"Абон. плата-26,52 грн." не знал о таком "сюрпризе" :!: о "радость", появилась в платежке за воду новая строка и сумма к оплате :?

Зображення

А пока, вот что нарыл по данному поводу на сайте водоканала

https://infoxvod.com.ua/uk/info/storink ... ata-tarifi

АБОНПЛАТА, ТАРИФИ
На виконання Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. №690 «Про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», філія «Інфоксводоканал» з лютого 2020 року буде нараховувати плату за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (особовий рахунок) для послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами в наступних розмірах:

для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких не обладнане вузлами розподільного обліку (лічильниками води), що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 16,69 грн., без ПДВ (20,03 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок;
для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких обладнане одним вузлом розподільного обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 22,10 грн., без ПДВ (26,52 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок;
для абонентів, помешкання (у т.ч. нежитлове приміщення) яких обладнане двома та більше вузлами розподільного обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання централізованого водопостачання, у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку – 24,84 грн., без ПДВ (29,81 грн., з ПДВ) на місяць на один особовий рахунок.


P.S. и как они раньше до февраля 2020 г. жили и работали в том числе их абонотделы без абон. платы :?: я чет тоже резко захотел быть коммунальным монополистом :wink: да только кто же мне даст им стать :mrgreen:
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 09 бер, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:04

Почитал я тут Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами и статью 14 из ЗАКОН УКРАЇНИ Про житлово-комунальні послуги и скажу Вам так - с 01.05.2020 все жители нашей страны почувствуют на собственной шкуре что сделали эти два товариСЧа (их ФИО внизу в подписи каждого документа).
Очень рекомендую к прочтению хотя бы Постанову Кабмина и ст.14 Закона.
PS: ребята, "плата за воздух" уже в законе и заработает полным ходом.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:50

  LutsMan написав:Почитал я тут Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами и статью 14 из ЗАКОН УКРАЇНИ Про житлово-комунальні послуги и скажу Вам так - с 01.05.2020 все жители нашей страны почувствуют на собственной шкуре что сделали эти два товариСЧа (их ФИО внизу в подписи каждого документа).
Очень рекомендую к прочтению хотя бы Постанову Кабмина и ст.14 Закона.
PS: ребята, "плата за воздух" уже в законе и заработает полным ходом.


В Одессе водоканал пшол на рекорд, я с ними договор не заключал, до первого мая еще два месяца, а они уже ввели абонплату за воздух причем по факту вне зависимости есть или нет договор :shock: хотел сказать, что не ту страну назвали ...... :oops: но Гондурас обижать не хочется :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:22

Киевлянам доп.платежка от водоканала еще в январе была за 1 квартал . Как я понял теперь ежеквартально платить будем .
olgerd
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:36

Абонплаты вводят, чтобы "уменьшить" основной платеж. Те, кто принял такое решение, хотели 1) показать уменьшение основного платежа; 2)уменьшить субсидию в зимнее время. Пиковый платеж в зимнее время частично перераспределяется на лето, когда субсидию практически никто не получает. Но ведь основные расходы газа, тепла приходятся именно на зимнее время. Почему мы должны платить за доставку в летнее время, когда потребление падает в десятки раз? Потому что олигархи никак не могут накушаться.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:06

  ygn написав:Абонплаты вводят, чтобы "уменьшить" основной платеж. Те, кто принял такое решение, хотели 1) показать уменьшение основного платежа; 2)уменьшить субсидию в зимнее время. Пиковый платеж в зимнее время частично перераспределяется на лето, когда субсидию практически никто не получает. Но ведь основные расходы газа, тепла приходятся именно на зимнее время. Почему мы должны платить за доставку в летнее время, когда потребление падает в десятки раз? Потому что олигархи никак не могут накушаться.


Ничего не уменьшилось, у меня расход воды 1-2 куба в месяц, а пол года вообще по нолям, где уменьшение, основной платеж за саму воду у меня не уменьшился, а вот абонплата появилась.
Я понял бы еще абонплату за подключение к электросетям на содержание сетей, если бы у нас был свободный рынок и десятки конкурирующих между собой поставщиков электроэнергии, выбираете какой вам подходит по тарифам (то что у нас сейчас есть это не рынок для розничного потребителя электроэнергии, и даже не эротика с порнографией, это какой то БДСМ), но водоканал это естественный монополист, не может быть несколько компаний с водозабором с Днестра для Одессы, со своими очистными сооружениями воды и потом стоков канализации, за что тогда водоканалу платить абонплату да еще и такую большую :?: что бы акционеры инфоксводоканала поимели больше прибыли :? ни какого рынка и увеличения конкуренции от этой абонплаты водоканала не появится :wink: а тариф на воду и так у нас в Одессу уже разделен на тариф поставки х/воды 14,472 грн. и тариф на отведение стоков холодной воды (канализация) 12,252 грн. т.е. фактически они просто тот тариф что был раньше разделили на две строчки, за что платить еще абонплату да еще и такую большую 26,52 грн. в месяц. :twisted:
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