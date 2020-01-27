Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26
Лютневі платіжки за газ об'єднають
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лютневі платіжки за газ об'єднають.
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26
Просто на одном листочке две РАЗНЫЕ квитанции с разными реквизитами, это никак не одна объединенная квитанция
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:05
Re: Лютневі платіжки за газ об'єднають
Просили убрать платежку вообще, а не объединять или разъединять. Тасуют бумаги, добавляя бабки на отжим.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:37
Открываю сегодня в личном кабинете 104.ua новую платёжку за газ под девизом "Просто зручно!" и вижу что на самом деле это объединённая платёжка за газ за январь и доставку за январь-февраль, которые я благополучно оплатил ещё три недели назад. Правда теперь эти две платёжки на одном листе бумаги, остаётся только разрезать пополам по пунктирной линии и опять два раза заплатить комиссию. Как-бы выводы сделали, отреагировали на критику, но требовали то от них совсем другое-сделать общую платёжку с двумя позициями по оплате: за газ и доставку, и общим итогом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:10
И тут же водоканал ввел плату за абонентское обслуживани
Живу в Одессе. Посмотрел вчера новую платежку за воду, там появилась новая строчка-"Абон. плата-26,52 грн." не знал о таком "сюрпризе" о "радость", появилась в платежке за воду новая строка и сумма к оплате
А пока, вот что нарыл по данному поводу на сайте водоканала
P.S. и как они раньше до февраля 2020 г. жили и работали в том числе их абонотделы без абон. платы я чет тоже резко захотел быть коммунальным монополистом да только кто же мне даст им стать
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 09 бер, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:04
Почитал я тут
Очень рекомендую к прочтению хотя бы Постанову Кабмина и ст.14 Закона.
PS: ребята, "плата за воздух" уже в законе и заработает полным ходом.
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:50
В Одессе водоканал пшол на рекорд, я с ними договор не заключал, до первого мая еще два месяца, а они уже ввели абонплату за воздух причем по факту вне зависимости есть или нет договор хотел сказать, что не ту страну назвали ...... но Гондурас обижать не хочется
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:22
Киевлянам доп.платежка от водоканала еще в январе была за 1 квартал . Как я понял теперь ежеквартально платить будем .
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:36
Абонплаты вводят, чтобы "уменьшить" основной платеж. Те, кто принял такое решение, хотели 1) показать уменьшение основного платежа; 2)уменьшить субсидию в зимнее время. Пиковый платеж в зимнее время частично перераспределяется на лето, когда субсидию практически никто не получает. Но ведь основные расходы газа, тепла приходятся именно на зимнее время. Почему мы должны платить за доставку в летнее время, когда потребление падает в десятки раз? Потому что олигархи никак не могут накушаться.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:06
Ничего не уменьшилось, у меня расход воды 1-2 куба в месяц, а пол года вообще по нолям, где уменьшение, основной платеж за саму воду у меня не уменьшился, а вот абонплата появилась.
Я понял бы еще абонплату за подключение к электросетям на содержание сетей, если бы у нас был свободный рынок и десятки конкурирующих между собой поставщиков электроэнергии, выбираете какой вам подходит по тарифам (то что у нас сейчас есть это не рынок для розничного потребителя электроэнергии, и даже не эротика с порнографией, это какой то БДСМ), но водоканал это естественный монополист, не может быть несколько компаний с водозабором с Днестра для Одессы, со своими очистными сооружениями воды и потом стоков канализации, за что тогда водоканалу платить абонплату да еще и такую большую что бы акционеры инфоксводоканала поимели больше прибыли ни какого рынка и увеличения конкуренции от этой абонплаты водоканала не появится а тариф на воду и так у нас в Одессу уже разделен на тариф поставки х/воды 14,472 грн. и тариф на отведение стоков холодной воды (канализация) 12,252 грн. т.е. фактически они просто тот тариф что был раньше разделили на две строчки, за что платить еще абонплату да еще и такую большую 26,52 грн. в месяц.
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