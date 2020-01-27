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Лютневі платіжки
за газ об'єднають

Лютневі платіжки за газ об'єднають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:45

  ygn написав:Абонплаты вводят, чтобы "уменьшить" основной платеж. Те, кто принял такое решение, хотели 1) показать уменьшение основного платежа; 2)уменьшить субсидию в зимнее время. Пиковый платеж в зимнее время частично перераспределяется на лето, когда субсидию практически никто не получает. Но ведь основные расходы газа, тепла приходятся именно на зимнее время. Почему мы должны платить за доставку в летнее время, когда потребление падает в десятки раз? Потому что олигархи никак не могут накушаться.

Для того, чтобы уменьшить основной платеж нужно снижать температуру теплоносителя для того же ЦО. А при +10 топят, как при минус -15. Даже сейчас батареи кипят. Теперь пусть ждут, слишком хорошо устроились сразу отжимать.
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