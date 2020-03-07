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"Метінвест" Ахметова за рік
скоротив прибуток більш ніж...

"Метінвест" Ахметова за рік скоротив прибуток більш ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:12

"Метінвест" Ахметова за рік скоротив прибуток більш ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", в 2019 році знизила чистий прибуток в 3,5 рази в порівнянні з 2018 роком - до $341 млн з $1,19 млрд при зниженні маржі на 7 процентних пунктів (п.п. ) - до 3% з 10%.

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