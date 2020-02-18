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Аеропорт "Київ" за 2 міс.
скоротив пасажиропотік на 17,4%

Аеропорт "Київ" за 2 міс. скоротив пасажиропотік на 17,4%
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:02

Аеропорт "Київ" за 2 міс. скоротив пасажиропотік на 17,4%

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського за січень-лютий 2020 року обслужив 338,4 тис. пасажирів, що на 17,4% менше, ніж було в січні-лютому 2019 року.

Дивися повний текст Аеропорт \"Київ\" за 2 міс. скоротив пасажиропотік на 17,4%.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 21:02

5 років пасажиропотік аеропортів лише зростав, поки не зробили себе разом...
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