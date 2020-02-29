Частка іпотечних кредитів в угодах купівлі нерухомості у Польщі становить 43%.
Дивися повний текст Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому різниця (інфографіка).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 08:24
Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому...
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Дивися повний текст Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому різниця (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 08:57
Украинцы ждут дефолт! Что бы цены упали и можно было купить за накопления жилье.
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