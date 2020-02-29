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Іпотечне кредитування в
Україні та Польщі: в чому...

Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:24

Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому...

Пропонуємо до обговорення:
Частка іпотечних кредитів в угодах купівлі нерухомості у Польщі становить 43%.

Дивися повний текст Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому різниця (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:57

Украинцы ждут дефолт! Что бы цены упали и можно было купить за накопления жилье.
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:22

Поменяйте в таблице местами цифры величин ипотечного портфеля.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз положительный.
Fitch также прогнозирует, что инфляция в среднем составит 4,6% в 2020 году и 5,3% в 2021 году.
veberr06
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