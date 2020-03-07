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Зарплата українців за 25 років
зросла в 140 разів (таблиця)

Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56

Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в Україні зросла в 144 рази з 73 гривень в 1995 році до 10 497 гривень в 2019 р

Дивися повний текст Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56

Желательно параллельно провести сравнение (анализ) по годам покупательной способности этой ЗП - тогда будет корректный вывод ,а так это ...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:14

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в Україні зросла в 144 рази з 73 гривень в 1995 році до 10 497 гривень в 2019 р

Дивися повний текст Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця).


Ещё бы с 1913 годом сравнили (в абсолютных цифрах) :)
PasserBy
 
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