Середня зарплата в Україні зросла в 144 рази з 73 гривень в 1995 році до 10 497 гривень в 2019 р
Дивися повний текст Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56
Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця).
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56
Желательно параллельно провести сравнение (анализ) по годам покупательной способности этой ЗП - тогда будет корректный вывод ,а так это ...
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:14
Ещё бы с 1913 годом сравнили (в абсолютных цифрах)
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:35
Re: Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (табли
На этот треш даже за счет автоматического просматривания новостей нет желания.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
|