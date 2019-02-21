Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG 26 грудня знизили ціни дизельного пального і бензину ще на 50 копійок за літр.
Дивися повний текст ОККО, WOG та інші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 10:18
ОККО, WOG та інші мережі АЗС продовжують знижувати ціни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ОККО, WOG та інші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин.
Додано: Пон 09 бер, 2020 10:18
Твари нефть уже ниже 30 долларов , а вы продаете по 27 грн как при 80 долларах !!! Народ пишем в антимонопольный комитет !!!
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