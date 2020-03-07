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ТОП-5 найбагатших жінок світу
зі списку Forbes 2019 (фото)

ТОП-5 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:00

ТОП-5 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019 (фото)

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Мільярдерки: як виглядають 20 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019

Дивися повний текст ТОП-5 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019 (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:00

Всё как обычно. Торговал яблоками на рынке. а потом умерла бабушка...
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