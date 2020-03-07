Мільярдерки: як виглядають 20 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019
Дивися повний текст ТОП-5 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019 (фото).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:00
ТОП-5 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019 (фото)
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Дивися повний текст ТОП-5 найбагатших жінок світу зі списку Forbes 2019 (фото).
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:00
Всё как обычно. Торговал яблоками на рынке. а потом умерла бабушка...
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