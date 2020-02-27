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Від корпоративів до послуг
психолога: як компанії...

Від корпоративів до послуг психолога: як компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:14

Від корпоративів до послуг психолога: як компанії...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники не звільняються з підприємств, де отримують конкурентні зарплати, пояснила Gazeta.ua експерт з питань працевлаштування Юлія Дрожжина.

Дивися повний текст Від корпоративів до послуг психолога: як компанії залучають працівників.
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