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Індексація пенсій: у Мінсоцполітики
пояснили важливий момент

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:38

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких будувалася економіка України.

Дивися повний текст Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:03

наверное это большая военная тайна.
ибо ни слова про важный момент.
одна болтовня.
Tabak
 
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