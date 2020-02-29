Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких будувалася економіка України.
Дивися повний текст Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 11:38
Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент
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Дивися повний текст Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:03
наверное это большая военная тайна.
ибо ни слова про важный момент.
одна болтовня.
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