Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент

Додано: Пон 09 бер, 2020 15:00

Главное пообещали, а Вы поверили!

Вероятно забыли, что это был Квартал 95 - они пошутили!

У них другая задача: легализировать продажу Всей Украины - а вы о себе должны заботиться сами. "Пенсия - это пережиток совка!"

Какая пенсия, когда им на З/П не хватает?

Это Вы должны о себе беспокоиться, а они вам юмор подсыпают.

Только теперь им должны с налогов на товары, землю, заводы, воздух, коммуналку,...- платить.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.