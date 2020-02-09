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Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують змінити правила оподаткування доходу власників сільськогосподарських ділянок.
Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР
.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:44
П...те, скажіть чесно хочете землю в пенсів віджати.
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