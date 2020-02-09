Нардепи пропонують змінити правила оподаткування доходу власників сільськогосподарських ділянок.
Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43
Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:52
Дак самое время, пенсов и сельчан кинуть через "плечо" и на фоне кризиса/дефолта протолкнуть скупку земли за дёшево..
эти второй голодомор устроят и не перехрестятся
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