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Податок на дохід від оренди
сільгоспземель: що...

Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43

Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують змінити правила оподаткування доходу власників сільськогосподарських ділянок.

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Если аренда 2 копейки и с нее еще и налог платится, все равно недовольны. На олигархов наезжайте, а не на бабушек. Рукалицо.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47

Гетьманцова пора гнать сраной метлой. Он уже наделал делов, долго разгребать будем.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:22

Да. Вгатите налогом по паям, пусть голодранцы землю продают. А то видите ли не хотят продавать.
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