Нардепи пропонують змінити правила оподаткування доходу власників сільськогосподарських ділянок.
Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43
Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47
Если аренда 2 копейки и с нее еще и налог платится, все равно недовольны. На олигархов наезжайте, а не на бабушек. Рукалицо.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47
Гетьманцова пора гнать сраной метлой. Он уже наделал делов, долго разгребать будем.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:22
Да. Вгатите налогом по паям, пусть голодранцы землю продают. А то видите ли не хотят продавать.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:09
dimonasvilli
на том плакате речь шла о том, чтобы всех украинцев сделать еще один раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:10
начинают душить мелко-среднего фермера, на протест же никто почти не выходит
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:23
Странно, а разве такие доходы не подлежат обычному налогообложению? Подоходный - как положено, как все платят, не?
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