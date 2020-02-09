Нардепи пропонують змінити правила оподаткування доходу власників сільськогосподарських ділянок.
Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43
Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...
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Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47
Если аренда 2 копейки и с нее еще и налог платится, все равно недовольны. На олигархов наезжайте, а не на бабушек. Рукалицо.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47
Гетьманцова пора гнать сраной метлой. Он уже наделал делов, долго разгребать будем.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:22
Да. Вгатите налогом по паям, пусть голодранцы землю продают. А то видите ли не хотят продавать.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:09
dimonasvilli
на том плакате речь шла о том, чтобы всех украинцев сделать еще один раз.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:10
начинают душить мелко-среднего фермера, на протест же никто почти не выходит
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:23
Странно, а разве такие доходы не подлежат обычному налогообложению? Подоходный - как положено, как все платят, не?
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31
Хотят сделать более мудреную схему уплатьі плюс обязать подавать каждьій год декларацию чего сейчас скорей всего никто не делает (и подоходньій налог тоже скорей всего не платит).
Mind the gap.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:13
Иногда за аренду селянам вместо денег дают несколько мешков сахара/зерна/гречки...
18% зерна в налоговую отсыпал и свободен.
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