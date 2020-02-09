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Податок на дохід від оренди
сільгоспземель: що...

Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43

Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що...

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують змінити правила оподаткування доходу власників сільськогосподарських ділянок.

Дивися повний текст Податок на дохід від оренди сільгоспземель: що пропонують у ВР.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47

Если аренда 2 копейки и с нее еще и налог платится, все равно недовольны. На олигархов наезжайте, а не на бабушек. Рукалицо.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47

Гетьманцова пора гнать сраной метлой. Он уже наделал делов, долго разгребать будем.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:22

Да. Вгатите налогом по паям, пусть голодранцы землю продают. А то видите ли не хотят продавать.
p_a_l
 
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МИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ, МИ ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ!!!
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:09

dimonasvilli
на том плакате речь шла о том, чтобы всех украинцев сделать еще один раз.
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:10

начинают душить мелко-среднего фермера, на протест же никто почти не выходит
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:23

Странно, а разве такие доходы не подлежат обычному налогообложению? Подоходный - как положено, как все платят, не?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31

  Конрад Карлович написав:Странно, а разве такие доходы не подлежат обычному налогообложению? Подоходный - как положено, как все платят, не?

Хотят сделать более мудреную схему уплатьі плюс обязать подавать каждьій год декларацию чего сейчас скорей всего никто не делает (и подоходньій налог тоже скорей всего не платит).
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:13

Иногда за аренду селянам вместо денег дают несколько мешков сахара/зерна/гречки...
18% зерна в налоговую отсыпал и свободен.
Schmit
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