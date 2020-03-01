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Хто затребуваний
на ринку праці

Хто затребуваний на ринку праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:33

Хто затребуваний на ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше роботу пропонують кандидатам з досвідом 2-3 роки.

Дивися повний текст Хто затребуваний на ринку праці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:34

Никто. Два знакомых хороших сварщика работали на газе уже ходят с НГ распространяют литературу и благоухание познания о Боге.
ruvex
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