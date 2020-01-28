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Вітрові електростанції у США
стали найбільшим джерелом...

Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:50

Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом...

Пропонуємо до обговорення:
Вітрові електростанції у США за 2019 рік виробили найбільше електроенергії серед інших альтернативних джерел.

Дивися повний текст Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом «зеленої» енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:50

Всё же лучше показывать ЦЕНЫ?
Соизмеримы ли с нашими и в каком случае?
Вынуждены ли США покупать балансовую энергию в Канаде или в Мексике?
По ценам, когда дешевле свой уголь жечь?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:06

Re: Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом..

  Kudrjavuy написав:Всё же лучше показывать ЦЕНЫ?

Там є інформація - можна порахувати - менше 2 центів за кВт-годину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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