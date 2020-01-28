Вітрові електростанції у США за 2019 рік виробили найбільше електроенергії серед інших альтернативних джерел.
Дивися повний текст Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом «зеленої» енергетики.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:50
Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом «зеленої» енергетики.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:50
Всё же лучше показывать ЦЕНЫ?
Соизмеримы ли с нашими и в каком случае?
Вынуждены ли США покупать балансовую энергию в Канаде или в Мексике?
По ценам, когда дешевле свой уголь жечь?
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:06
Re: Вітрові електростанції у США стали найбільшим джерелом..
Там є інформація - можна порахувати - менше 2 центів за кВт-годину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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