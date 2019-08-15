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Японська команда створила персональний літаючий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Японська команда Tetra Aviation заявила, що створила персональний літаючий транспорт - апарат, який відповідав всім необхідним критеріям конкурсу GoFly: вертикальний зліт і посадка, продуктивність, швидкість, витривалість, низький рівень шуму і компактність.
Дивися повний текст Японська команда створила персональний літаючий транспорт (фото)
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:12
Однак продемонструвати можливості літального пристрою завадив сильний вітер. - не пойму за что дали 100 тысяч.
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