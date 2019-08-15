RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Японська команда створила
персональний літаючий...

Японська команда створила персональний літаючий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:11

Японська команда створила персональний літаючий...

Пропонуємо до обговорення:
Японська команда Tetra Aviation заявила, що створила персональний літаючий транспорт - апарат, який відповідав всім необхідним критеріям конкурсу GoFly: вертикальний зліт і посадка, продуктивність, швидкість, витривалість, низький рівень шуму і компактність.

Дивися повний текст Японська команда створила персональний літаючий транспорт (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93915
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:12

Однак продемонструвати можливості літального пристрою завадив сильний вітер. - не пойму за что дали 100 тысяч.
aleksandr_ryabuhin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 02.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Mitsubishi створила штучні вікна з сонячним світлом (відео)
R2 » Сер 12 лют, 2020 20:41
1 180
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:41
straponesa
Держслужба створила освітній портал для допомоги у...
R2 » Сер 08 січ, 2020 15:36
1 551
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 15:36
sal
Податкова створила антирейтинг збиткових компаній... 1, 2
R2 » Чет 15 сер, 2019 19:04
12 690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 17:45
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1301)
09.03.2020 16:01
Конкорд (8117)
09.03.2020 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.