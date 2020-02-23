За 2019 українці придбали понад 256 тис. б/в авто.
Дивися повний текст Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто в Україні (інфографіка).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16
Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто...
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Дивися повний текст Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто в Україні (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16
ензинові двигуни – все ще найпоширеніші, на них припало 40% всіх оголошень у 2019 році. - на данный момент в Украине покупают больше бензиновые двигателя shopavto.con
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