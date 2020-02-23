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Авто на дизелі шукають частіше,
ніж на бензині: б/в авто...

Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16

Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто...

Пропонуємо до обговорення:
За 2019 українці придбали понад 256 тис. б/в авто.

Дивися повний текст Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто в Україні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16

ензинові двигуни – все ще найпоширеніші, на них припало 40% всіх оголошень у 2019 році. - на данный момент в Украине покупают больше бензиновые двигателя shopavto.con
aleksandr_ryabuhin
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