За 2019 українці придбали понад 256 тис. б/в авто.
Дивися повний текст Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто в Україні (інфографіка).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16
Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто в Україні (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16
ензинові двигуни – все ще найпоширеніші, на них припало 40% всіх оголошень у 2019 році. - на данный момент в Украине покупают больше бензиновые двигателя shopavto.con
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:47
При близкой стоимости солярки и бензина расход топлива у дизельного мотора в полтора-два раза ниже, чем у бензинового. Всё остальное - "до лампочки".
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:32
Re: Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто
Полтора-два раза, смеялся )
Разница 2,5 литра. А учитывая возможность ГБО у "вонючек" остаются только минусы
Размер имеет значение.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:30
Если обое одинаково турбированы, то там не такая и большая разница
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:47
Re: Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто
ВАУ!!! А уточните модель автомобиля и двигатель, на котором дизель экономнее в "полтора-два раза", плз.
Вот тут Вы совершенно правы. В современных моторах дизель экономнее на 15-20%, но учитывая, что газ в 2,5 раза дешевле, то стоимость пробега на газу гораздо ниже, чем на дизеле. И не нужно забывать о "стоимости владения", поскольку давно уже всем известно - "Дизель не экономит, дизель даёт взаймы". Нагуглите стоимость ремонта, например газового редуктора (20$) и ТНВД у дизеля (200$).
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