Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто...

Додано: Пон 09 бер, 2020 16:47

При близкой стоимости солярки и бензина расход топлива у дизельного мотора в полтора-два раза ниже, чем у бензинового. Всё остальное - "до лампочки".

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.