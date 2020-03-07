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Авто на дизелі шукають частіше,
ніж на бензині: б/в авто...

Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16

Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто...

Пропонуємо до обговорення:
За 2019 українці придбали понад 256 тис. б/в авто.

Дивися повний текст Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто в Україні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16

ензинові двигуни – все ще найпоширеніші, на них припало 40% всіх оголошень у 2019 році. - на данный момент в Украине покупают больше бензиновые двигателя shopavto.con
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:47

При близкой стоимости солярки и бензина расход топлива у дизельного мотора в полтора-два раза ниже, чем у бензинового. Всё остальное - "до лампочки".
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:32

Re: Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто

warlamp написав:При близкой стоимости солярки и бензина расход топлива у дизельного мотора в полтора-два раза ниже, чем у бензинового. Всё остальное - "до лампочки".
Полтора-два раза, смеялся )
Разница 2,5 литра. А учитывая возможность ГБО у "вонючек" остаются только минусы
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:30

  warlamp написав:При близкой стоимости солярки и бензина расход топлива у дизельного мотора в полтора-два раза ниже, чем у бензинового. Всё остальное - "до лампочки".
Если обое одинаково турбированы, то там не такая и большая разница
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:47

Re: Авто на дизелі шукають частіше, ніж на бензині: б/в авто

  warlamp написав:При близкой стоимости солярки и бензина расход топлива у дизельного мотора в полтора-два раза ниже, чем у бензинового.

ВАУ!!! А уточните модель автомобиля и двигатель, на котором дизель экономнее в "полтора-два раза", плз. ;)
  warlamp написав:Всё остальное - "до лампочки".

Вот тут Вы совершенно правы. В современных моторах дизель экономнее на 15-20%, но учитывая, что газ в 2,5 раза дешевле, то стоимость пробега на газу гораздо ниже, чем на дизеле. И не нужно забывать о "стоимости владения", поскольку давно уже всем известно - "Дизель не экономит, дизель даёт взаймы". Нагуглите стоимость ремонта, например газового редуктора (20$) и ТНВД у дизеля (200$).
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:01

  2XL написав:
warlamp написав:При близкой стоимости солярки и бензина расход топлива у дизельного мотора в полтора-два раза ниже, чем у бензинового. Всё остальное - "до лампочки".
Полтора-два раза, смеялся )
Разница 2,5 литра. А учитывая возможность ГБО у "вонючек" остаются только минусы


Вот два первых попавшихся примера.
Рено Дастер город дизель/бензин: 5,9/11 литров на 100 км
Нисан Кашкай ------------------: 5,6/9,2 литра на 100 км
https://www.kolesa.ru/article/dizel-ili ... 2014-09-25
У моего соседа по гаражу (90-е годы) была Волга Газ-24 с дизельным движком от Пыжа,пригнанная из Европы, так он хвастал, что расход солярки более чем в два раза меньше, чем у бензиновых собратьев.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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