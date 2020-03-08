RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ужасная работа
директора филиала

Ужасная работа директора филиала
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16

Ужасная работа директора филиала

В агентство Премьер, в филиал на Пушкинской,52 обратился в ноябре 2019 г. Я предоставил все документы на право собственности.

Риэлтор Вера Омельченко , связалась с директором Владимиром и поставили мою квартиру в продажу.

Ответственным по продаже этого обьекта, назначили Виктора Заховавко, с филиала Добровольского, 99, где я оставил ключи от замка объекта.

Виктор и Вера находили мне покупателей, на протяжении пару месяцев, но уже с февраля 2020 г, мне позвонили с филиала Днепропетровской дор., 70, риэлтор Дворовая Дарья и сообщила, что есть покупатели.

Директор филиала Харьковая Виктория Викторовна, пригласила меня на получение задатка, так как квартира. с ее слов, была полностью проверена через ихнего нотариуса и не являлась на тот момент недоступной для продажи.

Я предоставил ей все документы справок и форм и получил 800 долларов, т.к. 200 там же оставил на оказание услуг по закрытию счетов, некоторой задолженности по услугам данной квартиры.

Далее, В.В. назначает мне дату сделки на 27.02.20 , но за день до этого вечером звонит и сообщает о том, что квартира не может быть отчуждена из за совпадения в реестре по однофамильцам в Крыму.

Я проверяю в реестре должников себя по идентификационному коду - нет долга, следовательно и ареста нет на квартиру.

Я в агентство изначально предоставил ИК и паспорт, чтобы подтвердить свою личность в ходе продаж.

Директор на следующий день сказала, что покупатель не хочет уже покупать(хотя пред. договор сроком до 20.03.20), хотя я не даю отказа и не уклоняюсь от пунктов договора, с (печатью СПД,, а не АН Премьер)кстати....

Она говорит , что квартира не в аресте, но продать мы не можем. Потом через пару дней уже стала говорить, что квартира в аресте и сваливать на меня вину. Это не мой арест объясняю ей уже более недели, в реестре наберите мой код!!! Но, человек уперся извините рогом и твердит постоянно одно и то же.

Стала внаглую требовать вернуть задаток, нарушая 10 пункт, своего же договора.

Вы получается просто поимели 1.000 долларов с нас, да? - по телефону мне выстрочила Харьковая.

Уважаемая, в пред.договоре, прописан пункт 10, что если покупатель :oops: уклоняется или не способствует заключению основного договора, то деньги не возвращаются!

Также в договоре не указано и том, что я должен ездить, бросив свою работу и все дела, с центра города на поселок, объяснять и уговаривать ваших клиентов-покупателей, которых вы же и нашли, о не расторжении и отказа от составления ими же подписанного пред.договора.

Я их за горло и за руку не брал и не тянул на задаток.

Почему вы всех не собрали на задаток в кабинет, а теперь терроризируете меня своими условиями круглого стола и обговаривания сторонами неизвестно чего?

Вы меня не воспринимаете уже нормально :?: , из записи с регистратора,слышен наглый ор В.В.,так выбирайте себе белых и пушистых заранее!!!

Если вы поставлены туда руководить, так выполняйте свои функции надлежайшим образом и выходите из ситуаций как это подобает настоящему директору, а не устраивайте сводни из продавцов и покупателей, который не решит прояснение ситуации.

Поскольку по телефону были высказаны в мой адрес грубые высказывания, со стороны В.В., унижающие и оскорбляющие мою честь и достоинство

(ст. 126), как гражданина Украины, считаю , что далее целесообразно продолжать сотрудничество с гр. Харьковая .

Прошу руководство Премьера.об этом поставить в известность.

Я намерен продолжить работать с филиалом на Пушкинской,52, из за моей близости к работе и месту проживания , куда были ранее поданы мои документы для продажи.[b][/b]
sergolas
 
Повідомлень: 5
З нами з: 05.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1301)
09.03.2020 16:01
Конкорд (8117)
09.03.2020 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.