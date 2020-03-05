З 1 квітня в Україні почне діяти Програма медичних гарантій.
Дивися повний текст До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з лікарем (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:37
До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з лікарем (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:57
А если нет семейного врача, вот никому не доверяю.... Что делать, к кому обращаться ?
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:07
civ, тогда можете считать что вы ничего не потеряли, а наоборот - сэкономили время
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:15
|