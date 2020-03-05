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До 1 квітня обов'язково
потрібно укласти декларацію з...

До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:37

До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня в Україні почне діяти Програма медичних гарантій.

Дивися повний текст До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з лікарем (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:57

А если нет семейного врача, вот никому не доверяю.... Что делать, к кому обращаться ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:07

civ, тогда можете считать что вы ничего не потеряли, а наоборот - сэкономили время :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:15

  civ написав:А если нет семейного врача, вот никому не доверяю.... Что делать, к кому обращаться ?

Аналогично. Можно я сам за себя буду деньги получать, как семейный врач?
safonovstanislav
 
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