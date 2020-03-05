До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з...

Додано: Вів 10 бер, 2020 09:31

e_parasjuk

Насколько мне объяснили, в Законе нет указания, что семейный врач должен быть именно государственный. Т.е. вы можете даже с частной клиникой заключить договор на обслуживание по схеме "семейный врач" и государство будет перечислять на счёт клиники какую-то сумму в год (то ли 360 грн, то ли 500 грн). Вот не читал Закон - врать не буду, но кто уже столкнулся, то мне так объяснили.

С одной стороны, обычный приём у терапевта/педиатра стоит в хорошей частной клинике в Киеве от 500 грн, с другой стороны ведь не каждый человек обращается к врачу каждый год, а денежка от государства будет капать на счёт клиники. Опять таки - нужно первоначально получить клиента, а потом клиника уже заработает на нём на остальных услугах - доп.анализы, обследования и т.д., потому эта схема может быть реально выгодна частным клиникам.