З 1 квітня в Україні почне діяти Програма медичних гарантій.
Дивися повний текст До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з лікарем (інфографіка).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:37
До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з лікарем (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:57
А если нет семейного врача, вот никому не доверяю.... Что делать, к кому обращаться ?
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:07
civ, тогда можете считать что вы ничего не потеряли, а наоборот - сэкономили время
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:15
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:31
e_parasjuk
Насколько мне объяснили, в Законе нет указания, что семейный врач должен быть именно государственный. Т.е. вы можете даже с частной клиникой заключить договор на обслуживание по схеме "семейный врач" и государство будет перечислять на счёт клиники какую-то сумму в год (то ли 360 грн, то ли 500 грн). Вот не читал Закон - врать не буду, но кто уже столкнулся, то мне так объяснили.
С одной стороны, обычный приём у терапевта/педиатра стоит в хорошей частной клинике в Киеве от 500 грн, с другой стороны ведь не каждый человек обращается к врачу каждый год, а денежка от государства будет капать на счёт клиники. Опять таки - нужно первоначально получить клиента, а потом клиника уже заработает на нём на остальных услугах - доп.анализы, обследования и т.д., потому эта схема может быть реально выгодна частным клиникам.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38
Re: До 1 квітня обов'язково потрібно укласти декларацію з...
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