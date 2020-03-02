Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому 2020 року склала 27 977 грн./кв.м.
Дивися повний текст Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому 2020 року (інфографіка).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 17:44
Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому...
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Дивися повний текст Середня ціна на квартири в новобудовах Києва в лютому 2020 року (інфографіка).
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:44
Вся эта статистика до одного места, ибо она подходит для той категории людей, кому абы купить и не важно где. Все становится веселей, когда поиск проходит по определенным категориям и локациям.)
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